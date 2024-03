Una comunità deve mantenere viva la coscienza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 19 marzo 2024) Il suono delle sirene che, notte e giorno, correvano per la città, in una corsa disperata contro il tempo e contro il virus. I 950 ricoverati per Covid al Civile sui 1100 posti letto disponibili. La disperazione di medici e infermieri nel non riuscire a capire come affrontare quel virus, ma anche l’abnegazione nel fare tutto il possibile, in alcuni casi a costo della propria vita. La benedizione di urne e bare, fatta in solitario dal vescovo Pierantonio Tremolada, perché la pandemia ha negato in molti casi anche il conforto di un ultimo saluto ai propri cari. Immagini che riportano ai giorni di 4 anni fa, rievocate ieri al Vantiniano davanti al monumento delle vittime del Covid-19, realizzato dallo scultore Giuseppe Bergomi. "Nessuna famiglia è stata risparmiata dalla pandemia – ha detto Laura Castelletti, sindaca di Brescia, ricordando gli oltre 6mila morti tra città e provincia -. ...