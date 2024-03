Un ’tesoro’ di carta | Quando la Wertmüller visitò Colonnata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 19 marzo 2024) Don Giuseppe Carpena la sua prima messa l’ha celebrata in Duomo a Carrara nel 1952, da più di settant’anni è il parroco die fra quattro mesi festeggiare i suoi primi 96 anni. Don Giuseppe è di Carrara e abita in centro città, ma ogni domenica, che piova o tiri vento, che sia caldo o freddo alle 11 precise sale aper celebrare la messa all’interno di San Bartolomeo, la chiesina del piccolo borgo famoso in tutto il mondo per il suo lardo. Quella chiesa a due passi dal monumento al cavatore che ogni anno viene visitata da centinaia di turisti. In dieci anni sono state oltre 500mila le visite, come testimoniano le firme lasciate dai turisti nei 23 libri mastri conservati da don Giuseppe nella chiesa di San Bartolomeo. "Potrebbero essere molte di più, ma non tutti firmano – racconta don Giuseppe –, spesso le comitive da quindici o ...