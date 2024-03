Un cambiamento di forma nelle cellule del cervello ci fa ingrassare | visto per la prima volta cosa succede

La musica del cambiamento nel centro storico. Progetti e speranze dalla “rete” tra le istituzioni - Gli arpeggi e i fiati, le scale e il solfeggio. L’aria frizzante che occhieggia al tepore primaverile si arricchisce di armonie classiche mentre si racconta di un obiettivo centrato, quello di portare ...catanzaroinforma

Venerdì a Diano Marina si parla di trasformazione climatica con il terzo appuntamento de I venerdì della Conoscenza - "L'impatto della trasformazione climatica sull'ambiente, sulla società e sull'economia".riviera24

Neuville: "Regole WRC 2025 Vergognoso non sentire piloti e team" - La FIA ha preso decisioni molto importanti per il futuro del WRC. Non stiamo parlando di un nuovo regolamento che entrerà in vigore fra 2 o 3 anni, bensì tra pochi mesi, nel 2025, con i team che corro ...it.motorsport