Un altro luminoso passaggio del trenino Starlink visibile in tutta Italia | come vederlo

(Di martedì 19 marzo 2024) Occhi al cielo per ammirare uno spettacolo: non stelle, né una ramingata e neanche un allineamento di pianeti. Quello che si potrà vedere a partire dalle 19.25 nei cieli d’è tanto artificiale quanto suggestivo: sono le luci che sembrano stelle tutte in filase fosse una collana di perle. Si tratta dei satellitidi Elon Musk, un sistema di costellazione che fornisce una copertura Internet globale. Proprietario del sistema è SpaceX dell’imprenditore che possiede Tesla e ha recentemente comprato Twitter trasformandolo in X. Lo scopo è creare una rete globale a banda larga eutilizza una costellazione di satelliti in orbita terrestre bassa per fornire servizi Internet ad alta velocità. SpaceX è una società privata di razzi e veicoli spaziali fondata da Elon Musk nel 2002 ...