Un albero cade su due auto a Roma | un ferito

(Di martedì 19 marzo 2024) Un grossoè caduto su via Cristoforo Colombo acentrando due. E' accaduto all'altezza di viale Asia all'Eur. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. Al momento si segnala unche non sarebbe grave. Il tratto di strada dove è caduto il pino è stato chiuso al traffico. Via Cristoforo Colombo è un'arteria stradale di grande scorrimento che collega la Capitale al litorale di Ostia.

Un albero è caduto nel giardino di una scuola al Centro di Roma , in zona Porta Portese. Crollo di un albero in via San Francesco Di Sales – corrieredellacittà.com Primo giorno della settimana, ... (ilcorrieredellacitta)

