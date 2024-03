Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 19 marzo 2024)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno nuovamente la pagina dedicata alleche arrivano dall’estero in apertura di giornale Israele dal lanciato missili in Siria contro diversi obiettivi militari vicino alla capitale Damasco provocando alcuni danni materiali l’ho fatto sapere il Ministero della Difesa a Syria le difese aeree hanno intercettato Inizio gli italiani hanno abbattuti alcuni si legge in una nota di lana è stato uno dei principali sostenitori del presidente al-assad durante il conflitto in Siria che dura da quasi 12 anni Il suo sostegno da vasca il gruppo ad allora tirato regolare attacchi aerei che sono aumentati dopo l’inizio della guerra tra ma sei sveglia il 7 ottobre scorso in tanti colleghi per una tregua nella striscia di Gaza che preveda rilascio degli israeliani e dei prigionieri ...