Ultime Notizie Roma del 19-03-2024 ore 13 | 10

(Di martedì 19 marzo 2024)dailynews radiogiornale e venerdì tornate in ascolto dalla relazione da parte di Francesco Vitale in studio le forze armate ucraine Hanno lanciato nel24 ore 41 attacchi di artiglieria delle regioni dickerson sulla riva sinistra del fiume Dnepr ne do un bacio occupato dalla Russia lo riferisce l’agenzia di stampa russa e citando fonti informate dei fatti durante le ore di urne l’esercito ucraino lanciato 19 attacchi di artiglieria sulle aree popolate sulla riva sinistra del Maps Al calare della notte militanti hanno effettuato altri attacchi ha detto la fonte si sta facendo chiarezza sulla distruzione delle Infrastrutture sulle Vittime Civili la regione di cartone una regione della Russia Situata nel corso inferiore del Neff bagnata dal mar d’azov è dal vero dopo l’occupazione nel settembre 2022 un referendum ha votato l’annessione Costantin ...

Roma dailynews radiogiornale e venerdì tornate in ascolto dalla relazione da parte di Francesco Vitale in studio le forze armate ucraine Hanno lanciato nel Ultime 24 ore 41 attacchi di artiglieria ... (romadailynews)

Roma dailynews radiogiornale neri trovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio per me una vittoria sarebbe conferma di voti che mi hanno portato a Palazzo Chigi un anno e ... (romadailynews)

Covid, giornata in ricordo vittime. Mattarella: "Sfida vinta grazie allo sforzo di tutti" - In un messaggio il Capo dello Stato Sergio Mattarella rimarca lo 'sforzo sinergico e solidale' messo in capo per una 'rinascita globale' ...adnkronos

Perchè le fake news sono pericolose e perchè “uno non vale uno” - Martina Benedetti Oggi, più che mai, è di fondamentale importanza il sapersi difendere dalla disinformazione e dalle fake news che possono essere annoverate tra i mali più temibili del ventunesimo sec ...altovicentinonline

Rassegna stampa di oggi: le Ultime news di siti e quotidiani italiani - Per leggere la news di politica, economia, cronaca, attualità, cultura, spettacolo o sport di vostro interesse è sufficiente cliccare sul titolo del servizio o dell’articolo giornalistico.musicletter