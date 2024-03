Uffizi | biglietto sullo smartphone e ingressi serali di martedì

(Di martedì 19 marzo 2024) (Adnkronos) – Agliin arrivo aperture speciali, aperture"pensate per i fiorentini" e, a partire da maggio, il'smaterializzato', con cui si potrà entrare semplicemente mostrando un QR Code sul cellulare. Ad annunciare le novità è stato oggi il direttore delle Gallerie degli, Simone Verde, nel corso di una conferenza stampa. "La L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

(Adnkronos) – Agli Uffizi in arrivo aperture speciali, aperture serali "pensate per i fiorentini" e, a partire da maggio, il biglietto 'smaterializzato', con cui si potrà entrare semplicemente ... (periodicodaily)

Firenze, 19 marzo 2024 – Novità in arrivo per le Gallerie degli Uffizi a Firenze, ad annunciarle il direttore Simone Verde: biglietto smaterializzato, aperture serali per i fiorentini e aperture ... (lanazione)

Il direttore Simone Verde annuncia le novità in arrivo per il museo Agli Uffizi in arrivo aperture speciali, aperture serali "pensate per i fiorentini" e, a partire da maggio, il biglietto ... (sbircialanotizia)

Uffizi, un biglietto digitale e aperture speciali 'pensate per i fiorentini' - Uffizi, in arrivo aperture speciali, aperture serali “pensate per i fiorentini” e, a partire da maggio, il biglietto “smaterializzato” , con cui si potrà entrare semplicemente mostrando un QR Code sul ...gonews

Uffizi, arrivano le aperture serali e quelle speciali. Il biglietto Sullo smartphone - Firenze, 19 marzo 2024 – Novità in arrivo per le Gallerie degli Uffizi a Firenze, ad annunciarle il direttore Simone Verde: biglietto smaterializzato, aperture serali per i fiorentini e aperture speci ...msn

Nasce ‘Digeat Rivista’, l’innovazione digitale raccontata ‘lentamente’ - La riflessione sull’innovazione digitale ha da oggi un nuovo spazio 'editoriale'. Nasce il progetto 'Digeat Rivista' (www.digeat.info), ...dire