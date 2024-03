Uffizi | arrivano le aperture serali e quelle speciali Il biglietto? Sullo smartphone

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 19 marzo 2024) Firenze, 19 marzo 2024 – Novità in arrivo per le Gallerie deglia Firenze, ad annunciarle il direttore Simone Verde:smaterializzato,per i fiorentini esmaterializzato Entro maggio si potrà entrare in museo esibendo soltanto un codice con il cellulare: il sistema cambia, chi prenota la propria visita alle Gallerie attraverso il call center o il sito del museo riceverà via email un codice da scaricare direttamente sul proprioche permetterà l’accesso senza dover esibire ilfisico. Per i biglietti acquistati in prevendita, fino all’entrata in vigore del nuovo sistema continueranno a valere le regole attuali previste per la loro validazione. “La ...