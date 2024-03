UFFICIALE – Caso Acerbi-Juan Jesus | il Giudice Sportivo non si esprime e invoca la Procura Federale

L’Inter ha appena lanciato un comunicato in merito all’esclusione di Acerbi dall’Italia per la presunta offesa razziale a Juan Jesus. comunicato INTER ? “FC Internazionale Milano prende atto del ... (inter-news)

Caso Acerbi-Juan Jesus: arriva la decisione UFFICIALE - Francesco Acerbi (LaPresse) – calciomercato.it È arrivata la decisione del Giudice Sportivo dopo il presunto Caso di razzismo in campo durante Inter-Napoli, con il difensore nerazzurro Francesco ...calciomercato

Juventus, UFFICIALE: Vlahovic squalificato per una giornata - C'era attesa in casa Juve per la squalifica di Dusan Vlahovic dopo l'espulsione contro il Genoa nel finale di partita. L'attaccante serbo è stato squalificato per una sola partita e salterà quindi il ...ilbianconero

GIUDICE SPORTIVO - Serie A, Caso Acerbi-Juan Jesus, ritenuto necessario un approfondimento da parte della Procura Federale - Il Giudice Sportivo della Serie A si è espresso con un comunicato UFFICIALE in merito al Caso Acerbi-Juan Jesus: "Letto il referto del direttore di gara, ritiene necessario che venga approfondito da p ...napolimagazine