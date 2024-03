UeD | scontro tra Tina Cipollari e Tiziana Riccardi | Dama al centro delle polemiche

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di martedì 19 marzo 2024) Nel corso di unaultime puntate di Uomini e Donne, in studio si è consumato un accesotra, unaDame del Trono Over. Questo litigio ha ovviamente diviso non solo i presenti, ma anche il pubblico da casa. Cosa è successo? L’ACCESO– Nel corso della puntata L'articolo