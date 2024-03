UeD | autori pubblicano video pre-scelta di Brando | ma è caos | «Tutto finto»

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 19 marzo 2024) Oggi, martedì 19 marzo, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne in cui si assisterà alla «non» diEphrikian. Il ragazzo, infatti, come rivelato dalle anticipazioni, si è preparato per il momento conclusivo del suo percorso, facendo organizzare ancheagli, ma alla fine si è tirato indietro. Quest'oggi andrà in onda proprio questo, tuttavia, una mossa social della redazione di UeD ha generato un bel po' di sgomento. Gli, infatti, hanno pubblicato su Witty Tv uninedito all'interno del quale è presente un'intervista di, in cui il ragazzo esprime le sue impressioni prima della. Alla luce di come sono andate le cose, però, in molti hanno reputato ildavvero ...