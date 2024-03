Ue | Renzi a Meloni | ' a vertici Polonia e non Italia | domanda me la farei'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Presidente, lei non ci dice se vuole governare in Europa per i prossimi 5 anni con Von der Leyen, per noi Von der Leyen è un disastro. E se al posto dell'neici sia la, io uname la. E non si viene a dire del presidente Macron 'femmineo' in quest'aula". Così Matteoin aula al Senato nelle dichiarazioni di voto dopo le comunicazioni della premier Giorgia. "Siccome io faccio il tifo per l', ma mi chiedo perchè si debba mettere Belloni a capo degli sherpa del G7. Non c'è mai stato un capo della Cia a capo degli sherpa del G7. C'è qualcosa che non va".