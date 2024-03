Ue | Ok Senato a risoluzione maggioranza

(Di martedì 19 marzo 2024) 21.25 Ilha approvato con 110 voti favorevoli, 25 contrari e 39 astenuti lapresentata dellasulle comunicazioni del presidente del Consilgio, Meloni, sul Consiglio europeo dei prossimi giorni. Sulle altre risoluzioni, il ministro Raffaele Fitto ha dato pareri per parti separate, vale a dire favorevole su alcuni punti e contrari su altri impegni del governo. Ilha dunque approvato le parti su cui c'era il parere favorevole del governo e bocciato altre

Medio Oriente, Meloni: "Ad iniziare la guerra e' stato Hamas" - La premier Giorgia Meloni durante le comunicazioni al Senato in vista del Consiglio Ue ha detto che si lavorera' affinche' lo stesso Consiglio esprima una "posizione autorevole" sul conflitto tra ...notizie.tiscali

Ue: Meloni, sosterremo apertura negoziati di adesione per Bosnia - L'Italia sostiene il percorso di avvicinamento all'Ue di tutti i Paesi candidati: "sosterremo ancora una volta l'apertura dei negoziati ...agenzianova

Senato, studente in Aula fa il gesto della pistola verso Giorgia Meloni. Polemiche e critiche - E' uno degli studenti di un liceo Righi di Roma che assisteva alla seduta dell'Aula del Senato mentre erano in corso le comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del consiglio Ue. Lo hanno ...tg.la7