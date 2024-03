Ue | Meloni al Senato per comunicazioni in vista Consiglio europeo

(Di martedì 19 marzo 2024) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - La premier Giorgiaè arrivata al, dove a breve avranno inizio leindelal via giovedì a Bruxelles. La presidente delha concesso qualche selfie ai curiosi che hanno assistito al suo arrivo a Palazzo Madama, poi è salita al primo piano, dove ha sede l'emiciclo, accompagnata dal presidente Ignazio La Russa. Sul corridoio che conduce all'Aulaha incrociato, fermandosi per un breve saluto, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – ?La scelta della presidente Meloni di non partecipare personalmente al vertice di Parigi dove si sono riuniti 20 paesi europei per confermare la scelta del sostegno ... (calcioweb.eu)

Omicidio Giogiò, 17enne condannato a 20 anni di carcere - Per Schlein si tratta di "una riforma pericolosa. Giorgia Meloni dice: 'Ma come Decidete voi!'. Dobbiamo spiegare invece che dietro a quel 'decidete voi' c'è un gigantesco 'decido io per voi per 5 ...repubblica

Meloni al Senato, la relazione in vista del Consiglio europeo - La presidente del Consiglio riferisce all'Aula in merito alle istanze che l'Italia porterà al vertice che si terrà il 21 e 22 marzo, al centro le crisi internazionali ...rainews

Schlein “Premierato riforma pericolosa, poteri a un solo uomo” - ROMA (ITALPRESS) – “Contrarietà del Pd netta, forte e motivata” all’elezione diretta del capo dello Stato. “Il premierato non esiste in nessuna parte del mondo perchè scardina il sistema di uno Stato.ildenaro