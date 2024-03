Ucraina-Russia | Medvedev | “Discutere di disarmo con Usa è come farlo con Hitler”

«Re Carlo è morto». È questa la fake news circolata nelle scorse ore su social e siti di gossip all’estero, ripresa soprattutto in Russia e Ucraina . Immediata la reazione dal Regno Unito con le ... (open.online)

[{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Putin più forte, Kiev dovrà negoziare","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"La guerra continuerà come ... (liberoquotidiano)

Una zona cuscinetto, tra la Russia e l'Ucraina , è l'unico modo per proteggere il territorio russo dai continui attacchi ucraini. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin , dopo aver... (ilmessaggero)

Russia: Calenda, 'l'asse giallo-verde è vivo e lotta insieme a Putin e Trump' - Roma, 19 mar (Adnkronos) - "Salvini ha fatto una dichiarazione di elogio a Putin. Conte non ha ritenuto di dire una parola sulle elezioni russe. Salvini inneggia a Trump, Conte rimpiange i tempi degli ...lanuovasardegna

Ucraina, SE IN POLONIA - “Gli ucraini stanno perdendo questa guerra”. E la situazione non è cambiata nemmeno col recente cambio al vertice delle forze armate di Kiev. “Non ci sono miracoli in guerra. La sostituzione del coman ...9colonne

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Kuleba: “Mai chieste truppe da combattimento a Paesi stranieri” - Bruxelles, 18 mar. – Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha ribadito oggi a Bruxelles, parlando con la stampa a margine della riunione del Consiglio Ue, la sua posizione critica… Leggi ...informazione