Ucraina-Russia | Medvedev | “Discutere di disarmo con Usa è come farlo con Hitler”

Imperium. Come Putin in sei anni ha addomesticato tutta la Russia - Secondo, e soprattutto, in 28 entità territoriali su 89 totali (inclusi la Crimea e i territori occupati in Ucraina), c’è stata la possibilità ... e scontento popolare non sono applicabili alla Russia ...huffingtonpost

Salvini come Lukashenko. Destre a pezzi sugli elogi a Putin - La Russia è una dittatura e le elezioni sono una farsa ... “Continuare in un momento così difficile a suddividere le coalizioni che hanno aiutato l’Ucraina in tanti pezzetti mi pare poco pratico”, ha ...lanotiziagiornale

Cina-Russia: “Global Times”, rielezione Putin conferisce certezza alle relazioni con Pechino - La rielezione di Vladimir Putin alla presidenza della Russia conferisce "certezza ad un mondo turbolento" e al futuro sviluppo delle ...agenzianova