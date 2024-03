Ucraina Russia | le notizie sulla guerra di oggi |Meloni | no a intervento diretto | rischio escalation Borrell | «Il conflitto sarà deciso questa estate»

(Di martedì 19 marzo 2024) Leindi martedì 19 marzo, in diretta. Mosca conquista la città di Orlovka nel Donbass. Il senatore Usa Lindsey Graham a Kiev: «Arruolate a tutte le età, serve più gente al fronte»

(Adnkronos) – "La Russia prepara la guerra contro la Nato". La Polonia fa scattare il nuovo allarme . Per Varsavia, Vladimir Putin non si fermerà all' Ucraina e pensa ad un'offensiva contro l'alleanza. ... (periodicodaily)

Scuola, ambasciatore Ucraina: "Preoccupa disinformazione russa in libri di testo italiani" - Lo dice all'Adnkronos l'ambasciatore d'Ucraina in Italia, Yaroslav Melnyk, a proposito della narrazione delle vicende di Russia e Ucraina presenti in alcuni manuali scolastici di storia che ha ...adnkronos

Putin vince le elezioni e cita Navalny definendo la sua morte "un triste evento" - "L'Unione europea condanna fermamente lo svolgimento illegale delle cosiddette 'elezioni' nei territori dell'Ucraina temporaneamente occupati dalla Russia: Repubblica autonoma di Crimea e città di ...agoramagazine

Risiko Caucaso: la pace e la guerra fra Armeni e Azeri dipendono da Mosca - La guerra in Ucraina impedisce ai russi la piena fruizione del mar Nero così come il passaggio delle navi militari attraverso il Bosforo (bloccati da Ankara in forza dei trattati di Montreux). Le ...editorialedomani