Ucraina Russia | le notizie sulla guerra di oggi | Meloni | «Evitare l’intervento di truppe Ue a Kiev Condanniamo le elezioni farsa russe» Fonti della Lega | piena sintonia con Salvini

Le notizie sulla guerra in Ucraina di martedì 19 marzo, in diretta. Mosca conquista la città di Orlovka nel Donbass. Il senatore Usa Lindsey Graham a Kiev: «Arruolate a tutte le età, serve più ... (corriere)

(Adnkronos) – "La Russia prepara la guerra contro la Nato". La Polonia fa scattare il nuovo allarme. Per Varsavia, Vladimir Putin non si fermerà all'Ucraina e pensa ad un'offensiva contro ... (webmagazine24)