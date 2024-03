Ucraina | Patuanelli | ‘o si tratta con Putin o si va alla terza guerra mondiale’

(Di martedì 19 marzo 2024) Roma, 19 mar. – (Adnkronos) – “A oggi, dopo due anni, i territori occupati dRussia, illegittimamente, con la follia assassina diche va sempre ricordata, sono gli stessi che sono stati occupati dopo qualche settimana a dimostrazione che il fallimento di questa strategia è legato allo stallo, e non è uno stallo gratuito. È uno stallo che ha costato 50.000 morti tra le truppe ucraine, 10.000 morti civili, non sappiamo quanti morti militari russi. Lo stallo non è una condizione che possiamo festeggiare” ma “se noi rifiutiamo il principio di sederci ad un tavolo ditiva, l’unica sua posizione è quella di continuare fino a quando non avremo sconfitto la Russia. Cosa che purtroppo potrà succedere solo passando per lamondiale”. Lo dice Stefano, ...

Pnrr, Pecoraro: fondi non vanno sprecati - Stefano Patuanelli (Capogruppo M5S, Senato della Repubblica), dopo aver portato i saluti di Giuseppe Conte (Presidente MoVimento 5 Stelle), ha sottolineato la necessità di “creare un osservatorio di ...askanews

Dossieraggio, Di Pietro ad Accordi&Disaccordi: “Caso isolato C’è qualcosa di più grosso: un mondo malato ai danni della democrazia” - 21:20 - Ex Ilva: Fico, 'no ricatti, cittadini Taranto prima di tutto' Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "Su quanto sta accadendo a Taranto e sulla situazione dello stabilimento ex Ilva il ministro dello ...ilfattoquotidiano

Il Senato dà il via libera alle missioni in Medio Oriente, Mar Rosso e Ucraina: ma servirebbe un'azione diplomatica - Il Senato ha dato via libera alla risoluzione di maggioranza sulle tre missioni internazionali, dopo l'ok della Camera: Levante sul conflitto Hamas-Israele, Eunavfor Aspides per la sicurezza nel Mar R ...globalist