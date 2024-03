Ucraina | Meloni | “No all’invio di soldati | rischio escalation”

(Di martedì 19 marzo 2024) (Adnkronos) – "In questi giorni si è molto discusso di un intervento diretto" in, "approfitto per ribadire, come fatto dal ministro Tajani, che la nostra posizione non è affatto favorevole, si rischia infatti l'" con l'invio di. Lo ha detto Giorgia, nelle sue comunicazioni al Senato, in vista del prossimo consiglio europeo

La premier parla in Senato in vista del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo a Bruxelles: si registra una "sensibile riduzione" degli arrivi dalla Tunisia, ma si deve proseguire sul consolidamento di ... (ilgiornale)

Quest'oggi il premier Meloni si è recato in Se Nato per le comunicazioni in vista del Consiglio Europeo del 21 e 22 marzo. Durante il suo intervento, il presidente del Consiglio ha un po' replicato ... (ilgiornaleditalia)

Ucraina, Meloni: no intervento truppe da paesi Ue, evitare escalation - Roma, 19 mar. (askanews) - "Si è molto discusso della proposta avanzata in particolare dalla Francia su un possibile intervento diretto con truppe Ue" in Ucraina, "approfitto per ribadire, come fatto ...libero

Meloni: "Condanniamo elezioni farsa nei territori ucraini, ricordiamo sacrificio Navalny" - Lo ha detto Giorgia Meloni, nelle sue comunicazioni al Senato, in vista del prossimo consiglio europeo del 21 e 22 marzo. "Sostenere l'Ucraina vuol dire tutelare il nostro interesse nazionale, e il ...adnkronos

Meloni: non si può trattare con Russia - 16.46 Meloni: non si può trattare con Russia No all'invio di truppe in Ucraina por- terebbero "una escalation pericolosa". Così il presidente del Consiglio Meloni al Senato in vista del Consiglio Ue.servizitelevideo.rai