Ucraina | Meloni | “No all’invio di soldati | rischio escalation”

(Di martedì 19 marzo 2024) La presidente del Consiglio: "Condanniamo le elezioni farsa nei territori ucraini, ricordiamo sacrificio Navalny" "In questi giorni si è molto discusso di un intervento diretto" in, "approfitto per ribadire, come fatto dal ministro Tajani, che la nostra posizione non è affatto favorevole, si rischia infatti l'" con l'invio di. Lo ha detto Giorgia

Quest'oggi il premier Meloni si è recato in Se Nato per le comunicazioni in vista del Consiglio Europeo del 21 e 22 marzo. Durante il suo intervento, il presidente del Consiglio ha un po' replicato ... (ilgiornaleditalia)

Meloni è al Senato per riferire sul Consiglio europeo del 21 e 22 marzo, uno degli ultimi prima delle elezioni del prossimo 9 giugno 2024. E fra i banchi del governo si nota subito un’assenza, ... (open.online)

(Adnkronos) – "In questi giorni si è molto discusso di un intervento diretto" in Ucraina , "approfitto per ribadire, come fatto dal ministro Tajani, che la nostra posizione non è affatto favorevole, ... (periodicodaily)

Evitare escalation a Kyiv, diplomazia a Gaza, sicurezza nel Mar Rosso. Meloni parla in Senato - Trenta minuti per fissare i paletti non solo del prossimo Consiglio europeo, ma di una visione geopolitica che abbraccia i maggiori dossier di politica internazionale. Ucraina, Gaza, Mar Rosso, Difesa ...formiche

Ucraina, Lega: Meloni responsabile, piena sintonia con Salvini - Milano, 19 mar. (askanews) – “Le parole della presidente Giorgia Meloni sull’Ucraina, con particolare riferimento al rischio escalation, confermano la linea responsabile e di buonsenso del governo ita ...askanews

Meloni: "Non possiamo sederci al tavolo delle trattative con la Russia" - Così la premier, Giorgia Meloni, nel corso delle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio Europeo, in merito alla guerra tra Russia e Ucraina. La premier ha espresso l'augurio che il Parlamento ...primapaginanews