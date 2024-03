Ucraina | Meloni condanna elezioni farsa Putin e gela Macron ‘no invio truppe’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 19 marzo 2024) Roma, 19 mar. (Adnkronos) – Il day after è nell’Aula del Senato, dove Giorgiatenta di spegnere l’incendio divampato dopo le parole di Matteo Salvini sullein Russia. La premier non la tocca piano, blinda la posizione del suo governo rivendicando quanto fatto dall’Italia per l’Ucraina e puntando il dito contro il verdetto delle urne arrivato da Mosca: “Ribadiamo la nostraallo svolgimento diin territori ucraini – mette in chiaro – e alle vicende e che hanno portato al decesso in carcere di Aleksei Navalny. Il suo sacrificio in nome della libertà non sarà dimenticato”, dice tra gli applausi dell’emiciclo. Al suo fianco Antonio Tajani annuisce convinto. L’altro vicepremier però non siede sui banchi del governo: Salvini non c’è, e anche il ministro Giancarlo ...