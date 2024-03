Ucraina | Kiev | ‘840 vittime subite dalle forze russe nell’ultimo giorno’

Kiev , 19 mar. (Adnkronos) - La Russia ha perso 432.390 soldati in Ucraina dall'inizio della guerra, il 24 febbraio 2022. Lo ha riferito lo Stato maggiore delle forze armate ucraine. Questo numero ... (liberoquotidiano)

Roma, 18 marzo 2024 - Vladimir Putin vuole creare una zona cuscinetto all'interno dei territori occupati in Ucraina per proteggere meglio il territorio russo dai raid nemici. Ma Kiev non si fida e ... (quotidiano)