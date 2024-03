Ucraina | Calenda | ' bipolarismo si spezzerà su appoggio a Kiev'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - “Non esiste il campo largo, stretto o giusto, il confronto oggi è tra chi è pronto a difendere le democrazie liberali e chi no. Questo è ciò che distruggerà il. Salvini ha in essere accordo con Russia unita di Putin, Conte tifa per la resa dell', sono due facce della stessa medaglia. Quando la guerra diventerà più difficile destra e a sinistra andranno a pezzi alla velocità della luce”. Così Carlonella dichiarazioni di voto al Senato sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni.