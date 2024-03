Ucciso in strada dopo lite | arriva la condanna per il killer | “Giustizia è fatta”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 19 marzo 2024)inunaper futili motivi,lanei confronti del: “è stata” Assassinato inin una sera d’estate a colpi di arma da fuoco. L’ultimo giorno del mese di agosto dello scorso anno. Sembrava una serata come tante, ma non per Giovanbattista Cutolo che trovò la morte nella sua Napoli. Nelle ultime ore c’è stata la sentenza del tribunale che ha confermato quello che la sua famiglia, amici e parenti si aspettavano: si è trattato di omicidio volontario e “senza alcuna motivazione“. Ildel giovane musicista campano è statoto a 20 anni di carcere.to ildel giovane ...