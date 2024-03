Ubisoft presenta NEO | un sistema che utilizza l’IA per creare NPC umani e credibili

(Di martedì 19 marzo 2024)ha annunciato NEO nel corso della GDC 2024,ndo questo nuovoche sfrutta le nuove tecnologie legate all’Intelligenza Artificiale (IA) così dadei PNG contraddistinti da un comportamento più realistico. Come leggiamo su VGC, il publisher francese ha affermato quanto segue nel corso di una nuova conferenza andata in scena proprio in questi istanti presso l’evento in scena in quel di San Francisco: “Oggi presentiamo il primo prototipo di IA generativa rivolto ai giocatori che potrebbe trasformare il modo in cui i giocatori interagiscono con i personaggi non giocabili (NPC) nei videogiochi, aprendo in questo modo nuove frontiere per il gameplay che integra nativamente funzionalità di IA generativa”.ha mostrato anche delle demo private alla GDC, consentendo ad alcuni ...

