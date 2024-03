Tutti uguali tra quei banchi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) L’articolo 34 della Costituzione fissa i termini del diritto all’istruzione come garanzia per la formazione dei cittadini. La scuola è aperta a. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.