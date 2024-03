Tumori | identificato tallone d' Achille in ' motore' cancro polmoni | studio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 19 marzo 2024) Milano, 19 mar. (Adnkronos Salute) - Un punto debole nelche fa crescere ilai. Und'da colpire, che potrebbe diventare un bersaglio per trattamenti più efficaci. Lo haun team di scienziati del Regno Unito in un'interfaccia cruciale per una proteina che guida l'avanzare del tumore. Si tratta di Egfr (recettore per il fattore di crescita dell'epidermide), ed è una proteina con un ruolo di 'quadro' nell'organigramma del: si trova sulla superficie cellulare e riceve segnali molecolari che dicono alla cellula di crescere e dividersi. Insomma, una funzione di raccordo preziosa per la malattia. In alcuni tipi di, infatti, l'Egfr mutato stimola la crescita incontrollata, provocando ...