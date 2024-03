Tumori al cervello | grandi passi avanti nella neurochirurgia

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 19 marzo 2024) ROMA - Ialsono tra i più temuti e difficili da trattare. L'incidenza è in lieve ma costante crescita, anche a causa dell'aumento dell'età media. In base agli ultimi dati dell'AIRTUM, le nuove diagnosi dicerebrali sono circa 6.000 all'anno. La diffusione è maggiore tra le do