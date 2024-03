Tuccillo | una Zeppola di San Giuseppe per tutti i gusti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 19 marzo 2024) Una semisfera di pasta choux attorcigliata, ricoperta da un generoso strato di crema pasticcera, sovrastato da amarene sciroppate: ladi San, nella sua versione classica, è uno dei dolci più antichi, caposaldo della nostra tradizione. Da sempre collegata alla Festa del Papà, il 19 marzo, è protagonista del pranzo in famiglia e di una diatriba antica come la sua storia: ladeve essere fritta o cotta al forno? “La ricetta originale, quella che ci è stata tramandata nei secoli e che continuiamo gelosamente a conservare, prevede che lasia fritta in abbondante olio e poi farcita, con crema e amarena intera”, afferma il Bakery chef Fabio. “Ma, a mio parere, non esiste una regola ben precisa, è tutta questione di. Sia fritta che al forno la ...