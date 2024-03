Truppe francesi pronte a partire | la mossa del Cremlino | a un passo dal caos

(Di martedì 19 marzo 2024) Propaganda russa oppure c'è del vero? Di sicuro c'è che le parole di Emmanuel Macron sull'invio diNato in Ucraina fanno salire la tensione alle stelle. Già, perché ora a denunciare l'imminente arrivo dei militari ci pensa il. "L'attuale leadership della Francia non si cura della morte deicomuni e delle preoccupazioni dei generali. Secondo le informazioni ricevute dal servizio segreto straniero russo, si sta già preparando un contingente da inviare in Ucraina", fanno sapere dall'Fsb, i servizi segreti russi. "Nella fase iniziale, ammonterà a circa 2.000 persone", sottolinea il direttore dei servizi segreti esteri (Svr) russi, Sergei Naryshkin. Le parole di Naryshkin vengono rilanciate dalla Tass. E ancora, secondo il direttore dell'Svr, i militaritemono che un'unità così ...

