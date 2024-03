Trump | qualsiasi ebreo voti dem odia la sua religione

(Di martedì 19 marzo 2024) "cheper i democraticila sua": lo ha detto Donaldin un podcast del suo ex consigliere presidenziale Sebastian Gorka. Il tycoon ha commentato anche le critiche dell'amministrazione Biden e del leader dei senatori dem Chuck Schumer verso il premier israeliano, Benyamin Netanyahu "Non penso che odino lui, penso che odino Israele. E il Partito DemocraticoIsraele", ha detto

Guai per Trump: non riesce a coprire cauzione da 464 milioni - (Teleborsa) - Ancora guai per Donald Trump che non riesce a trovare una compagnia assicurativa che garantisca la cauzione da 464 milioni di dollari stabilita dalla sentenza del processo a Ny per gli ...teleborsa