Truffe agli anziani | come difendersi dai raggiri E la Locale presidia il territorio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 19 marzo 2024) Perugia, 19 marzo 2024 – Per strada, al telefono, on line: troppi gli over settanta raggirati o ingannati. Si stima che negli ultimi due anni, leai danni degli, soltanto a Perugia, siano aumentate del 20%. Così il Comune corre ai ripari e lancia la campagna “Proteggiamo chi amiamo: stop, inizia la sicurezza“, sintetizzata graficamente da due mani, una giovane l’altra che racconta il peso dell’età, in una stretta di incoraggiamento e di affetto. Il progetto, che vede in campo anche la Municipale, è stato illustrato dall’assessore alla sicurezza Luca Merli, presente la vice comandante della PoliziaAntonella Vitali, la responsabile della comunicazione del Comune Simona Cortona, la tirocinante Sofia Laudani, autrice del progetto insieme ai colleghi Eleonora Refi, Teodor Radu Ionut Spataru e ...