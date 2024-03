Trofeo Alfredo Binda 2024 | la protesta di Chapman | Strade aperte al traffico durante la corsa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Roma, 19 marzo– Ilsi è concluso e ha premiato Elisa Balsamo, che in volata ha liquidato la competizione mai banale di Lotte Kopecky dopo unamolto spettacolare. Tutto è filato liscio, ma non per Brodie, che tramite i propri canali social ha denunciato un 'disservizio' non da poco. I dettagli "In unadi livello World Tour le cicliste che non erano nel gruppo di testa ma in quello successivo, con qualche minuto di ritardo, hanno dovuto fare i conti con ilriaperto: macchine in movimento, semafori e rotonde piene. Ovviamente siamo state costrette a fermarci, ma per la direzione di gara risulta che non abbiamo concluso la". L'atleta australiana prosegue ...