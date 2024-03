Treviglio | baby gang terrorizzano il centro | identificati 1300 giovani

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 19 marzo 2024). Un migliaio die sequestrate alcune dosi di droga. È il bilancio dell’attività svolta dai carabinieri da lunedì (11 giugno) dopo la rapina avvenuta nella notte tra sabato e domenica (3 marzo), quando un ragazzino era stato circondato e rapinato in via Verga, mentre altri quattro minori erano stati brutalmente aggrediti piazza Setti, con un 17enne a cui era stato puntato un coltello alla gola. Ma non solo, perchè nella stessa nottata anche una coppia era stata rapinata, con la ragazza aggredita, sempre nella zona del. Episodi che hanno scosso l’opinione pubblica della Bassa e che sarebbero collegati ad alcune bande di ragazzini, minorenni e provenienti da fuori città con il treno. Giovedì (7 marzo) la polizia aveva individuato e denunciato due minorenni, e il giorno seguente ne ...