Trento | «Mio figlio in coma dal 2017 per un pezzo di formaggio La pediatra non volle visitarlo e disse | Sono troppo stanca »

Leggi tutta la notizia su corriere

(Di martedì 19 marzo 2024) Mattia Maestri oggi ha oggi 11 anni: ne aveva 4 quando ha contratto la Seu, per aver mangiato deldi latte crudo. La dottoressa che non lo visitò è stata rinviata a giudizio. Il padre: «Ora spero nella condanna»Mattia Maestri oggi ha oggi 11 anni: ne aveva 4 quando ha contratto la Seu, per aver mangiato deldi latte crudo. La dottoressa che non lo visitò è stata rinviata a giudizio. Il padre: «Ora spero nella condanna»Mattia Maestri oggi ha oggi 11 anni: ne aveva 4 quando ha contratto la Seu, per aver mangiato deldi latte crudo. La dottoressa che non lo visitò è stata rinviata a giudizio. Il padre: «Ora spero nella condanna»