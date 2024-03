Trenord | nessun biglietto del treno per animali domestici e biciclette | ecco da quando

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 19 marzo 2024) Milano, 19 marzo 2024 – Novità per i passeggeri dei treni regionali: dall'1 aprile 2024 sarà possibile viaggiare con la bicicletta e glida affezione al seguito senza dover pagare alcun supplemento. Lo ha deciso la giunta della Regione Lombardia con una misura che riguarda tutti i percorsi ferroviari all'interno dei confini di validità della tariffa ferroviaria regionale Lombardia. “Un provvedimento - commenta l'assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente - che dà attuazione a quanto previsto dal nuovo contratto di servizio sottoscritto tra Regione Lombardia e. La gratuità per il trasporto delleè una evidente agevolazione ai numerosi viaggiatori che quotidianamente utilizzano le due ruote per lavoro o anche per viaggi di piacere”. E la gratuità ...