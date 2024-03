(Di martedì 19 marzo 2024)ha254nel, di cui 120 con meno di 30. Lo annuncia la compagnia ferroviaria regionale della Lombardia controllata pariteticamente da Ferrovie Nord Milano (Fnm, 57,57% regione Lombardia) e dal gruppo Fs tramite Trenitalia, L'organico della società ferroviaria raggiunge così 4.720, con 25 differenti nazionalità rappresentate. Dei nuovi ingressi, che hanno interessatodi 7 differenti nazionalità, il 74% lavora a bordo treno, o come capotreno (36%) o come macchinista e manovratore (38%). Le restanti assunzioni hanno riguardato altre aree, tra cui Commerciale e Assistenza, It, Data Management e Audit. "Dopo l'assunzione - spiega- tutti i nuovi dipendenti hanno seguito un percorso di 'onboarding' ...

Trenord: in 2023 assunte 254 persone, 120 sono under 30 - Milano, 19 mar. (Adnkronos) - Trenord muove l’occupazione in Lombardia: nel 2023 l’azienda ferroviaria regionale ha assunto 254 professionisti, portando l’organico a raggiungere 4720 persone, in ...affaritaliani

Trenord: nel 2023 assunte 254 persone, 120 sono Under 30 - (FERPRESS) – Milano, 19 MAR – Trenord muove l’occupazione in Lombardia: nel 2023 l’azienda ferroviaria regionale ha assunto 254 professionisti, portando l’organico a raggiungere 4720 persone, in cresc ...ferpress

Trenord ha assunto 254 persone nel 2023, 120 sotto i 30 anni - Trenord ha assunto 254 persone nel 2023, di cui 120 con meno di 30 anni.ansa