Treni straordinari tra Prato e Vernio | ecco gli orari

(Di martedì 19 marzo 2024), 19 marzo 2024 – La Ss 325 resterà ancora interrotta a causa della frana. Per garantire un servizio di mobilità tra i comuni interessati, Rete Ferroviaria Italiana ha programmato di sospendere le lavorazioni previste sulla trattail pomeriggio di sabato 23 e la mattina di domenica 24 marzo. Pertanto saranno effettuati dei collegamenti. Sabato 23 saranno previsti i seguenti: R 94504 (C.LE -) in partenza alle ore 11:10 con fermata a VAIANO; R 94521 (C.LE) in partenza alle ore 12:10 con fermata a VAIANO; R 94508 (C.LE -) in partenza alle ore 13:10 con fermata a VAIANO; R 94533 ...