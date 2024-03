(Adnkronos) – I proprietari del mercantile True Confidence hanno confermato oggi in una nota che tre membri dell'equipaggio sono stati uccisi in un Attacco missilistico sferrato ieri da miliziani ... (webmagazine24)

I Leoni del San Marco in difesa del Cargo italiano - L'elicottero della Marina si alza in volo dal Caio Duilio con una squadra del reggimento San Marco e gli uomini del Gos, il Gruppo operativo subacquei. L'obiettivo è calarsi sul Grande New Jersey, che ...msn

Tre Cargo e-bike in giro per Bergamo - MOBILITÁ. Nel 2022 il Comune di Bergamo ha vinto gli Urban Award, il contest ideato da Ludovica Casellati e organizzato con Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) che premia ogni anno i ...ecodibergamo

Fiera animali esotici a Brescia, professoressa Soccini: «Abbiamo bisogno di questi eventi» - Il 24 marzo si terrà al Brixia Forum di Brescia la fiera sugli animali esotici. Un evento che ha suscitato più di una perplessità da parte della professoressa Christiana Soccini ...brescia.corriere