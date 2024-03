Travolto e ucciso | 30enne si è lanciato contro il tir

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 19 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi sarebbedi propositoun tir in transito ildi nazionalità venezuelana che la notte scorsa ha perso la vita sull’A16 Napoli-Canosa nel territorio irpino del comune di Venticano. L’uomo, residente ad Avellino, ha lasciato la sua auto in una strada di campagna che costeggia l’autostrada e ha cominciato a vagare a piedi in direzione Napoli. L’autista alla guida del pesante automezzo, sotto choc, ha spiegato la dinamica della tragedia agli agenti della Polstrada di Grottaminarda: ha tentato di frenare per evitare l’impatto, ma il tentativo è risultato vano. La vittima è stata sbalzata a molti metri di distanza perdendo la vita sul colpo. Il giovane da qualche tempo – secondo quanto riferiscono gli investigatori – viveva un periodo difficile e di instabilità. Su disposizione della ...