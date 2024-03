Tragedia sfiorata in provincia di Latina | precipita col parapendio e resta fortunatamente impigliato in un albero

(Di martedì 19 marzo 2024) Pubblicato il 19 Marzo, 2024 Nel tardo pomeriggio di domenica 17 marzo, a Pontinia, un normale volo inha avuto un esito inaspettato per un appassionato del volo libero. L’incidente si è verificato in Strada della Fo, una zona campestre del Comune, dove il parapendista è finitosu un, a causa di un improvviso cambiamento delle condizioni del vento durante la discesa. La situazione, potenzialmente pericolosa, ha richiesto l’intervento tempestivo dei Carabinieri della Stazione di Pontinia, che, in collaborazione con i Vigili del Fuoco, hanno prontamente soccorso l’uomo., nonostante la disavventura, il parapendista non ha riportato traumi o lesioni significative, evitando così conseguenze più gravi.

Montecatini, 13 marzo 2024 – “Sono caduta dalla finestra , ma sto bene". Due cose sono incredibili in questa storia che ha generato molta apprensione nella mattinata di ieri in pieno centro città. La ... (lanazione)

Tragedia sfiorata all’Eur, crolla un albero di 15 metri sulla Colombo: colpite due auto, un ferito. Traffico bloccato - Un albero di oltre quindici metri che piomba sulle auto in transito. Tanta paura e traffico bloccato. Tragedia sfiorata questa mattina all'Eur per il crollo di un pino in via Cristoforo Colombo, ...roma.repubblica

