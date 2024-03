Traffico Roma del 19-03-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 19 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità nel quartiere San Lorenzo proseguono i lavori sulla rete tranviaria in via dei Reti la strada è completamente chiusa anche alprivato per quel che riguarda il servizio tranviario la linea 2 continua ad essere sostituita da bus lungo tutto il percorso la linea 3 è sostituita da bus da Porta Maggiore a Valle Giulia mentre la linea 19 viaggia su bus tra Porta Maggiore e Piazza Risorgimento questa notte sulla tangenziale per lavori di manutenzione dalle 22 alle 6 chiudere alla Galleria della Nuova Circonvallazione interna in direzione di San Giovanni anticipiamo inoltre che giovedì 21 marzo dalle 830 alle 13 in occasione della giornata della memoria per le vittime Innocenti delle mafie un corteo Partirà da piazza dell’esquilino per raggiungere l’area del ...