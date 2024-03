Traffico Roma del 19-03-2024 ore 15 | 30

(Di martedì 19 marzo 2024) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati temporaneamente chiuse a seguito di un incidente la tangenziale est direzione Stadio Olimpico all’altezza dello svincolo per la Tiburtina si sono formate lunghe code da viale Castrense fino alla Nomentana code ma perlungo la carreggiata opposta verso San Giovanni 3 Tor di Quinto e la Salaria chi si trova sulla 31 della A24 e deve entrare in tangenziale incontra code a partire dallo svincolo Fiorentini ma ci sono code anche in uscita datra lo svincolo Togliatti e Tor Cervara altre cose incidente sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra la centrale del latte e il bivio per la-l’aquila code a tratti perinvece sulla carreggiata esterna tra la via del mare e l’ardeatina rallentamenti e code poi sulla Cassia all’altezza ...

Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione auto in fila sultato Urbano della A24 Roma -teramo tra Viale Palmiro Togliatti e la tangenziale est rallentamenti in via della Pineta Sacchetti ... (romadailynews)

Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità chiusura al Traffico di via Leonardi per un problema al manto stradale la strada è vietata al transito dei veicoli compresi i ... (romadailynews)

Albero di pino cade sulle auto a Roma in via Cristoforo Colombo all'altezza di viale Asia: un ferito in maniera lieve, strada chiusa e traffico in tilt (notizie.virgilio)

Da non credere quante ore si passa al volante a Roma - Da lì un incremento del Traffico nelle fascia oraria indicata, andandosi a sommare con chi torna da uffici e fabbriche. Oltre a tali fattori, permangono dei problemi nella rete stradale, inadeguata a ...virgilio