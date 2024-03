Traffico Roma del 19-03-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 19 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità chiusura aldi via Leonardi per un problema al manto stradale la strada è vietata al transito dei veicoli compresi i bus nel trasporto pubblico tra via della salvia e via della Verbena chiusura in corso anche tu via Cesanese tra via Miotto e Cesano Borgo domani dalle 8 scatta invece la limitazione alin Viale Tiziano da viale della XVII Olimpiade a Piazza Cardinal Consalvi per un intervento di potatura la chiusura proseguirà sino alla conclusione delle potature infine giovedì corteo ada piazza dell’esquilino al Circo Massimo In occasione della giornata in memoria delle vittime di mafia dalle 8:30 e le 13 saranno chiuse le strade attraversate dalla manifestazione via Labicana via Celio vibenna via di San ...