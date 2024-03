Traffico Roma del 19-03-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 19 marzo 2024) Luceverdetrovati dalla redazione per lavori in corso code sul raccordo salario Settebagni e tra la diramazionenord Settebagni Verso il raccordo ancora molto trafficato il grande raccordo anulare Cassia bis Salaria nelle due direzioni tra Casilina ed Ardeatina in carreggiata interna e tra laFiumicino e la Pontina lungo la carreggiata esterna incolonnamenti sul tratto Urbano della A24 da Viale Togliatti alla tangenziale est sulla stessa tangenziale est code da la 24 a via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico è dalla Tiburtina a viale Castrense in direzione di San Giovanni in in in città troviamo ancora lunghe code sulla Cassia dalla Storta a Tomba di Nerone sulla Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti e lungo la Salaria da Villa Spada a via del Foro Italico o da partire dal raccordo sulla...