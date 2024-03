Traffico Roma del 19-03-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 19 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità attenzione per un incidente lungo la carreggiata interna raccordo anulare incolonnamenti tra le uscite Prenestina e Ardeatina stessa situazione su via Pontina segnalati due incidenti con code uno in prossimità di Pomezia altro incidente tra Castelno Castel di Decima incolonnamento in entrambi i casi in direzione dell’EUR per una manifestazione fino alle ore 14 possibili modifiche restrizioni alin tutta l’area di agente Piazza del Popolo anche questa notte per lavori di manutenzione dalle ore 5:38 chiudere alla Galleria della Nuova Circonvallazione interna in direzione di San Giovanni con uscita obbligatoria sulla carreggiata in direzione di via della Batteria Nomentana per le provenienze da via Salaria la chiusura si ripete tutte le ...