Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 19 marzo 2024) LuceverdeBari trovati dalla redazione se può risolto un incidente sulla carreggiata esterna del Grappa e manico deltra le uscite Settebagni via di Casal Lumbroso a tratta i file poitra un’ora e Pontina è ancora code tra Casilina e Nomentanaintenso Anche interna con incolonnamenti a tratti tra Bufalotta Appia poi code trapuntina in via del Mare in ingresso aancora file sulla diramazione di Nord sulla Salaria entrambe da Settebagni verso il trafficato il viadotto della Magliana con code a tratti tra Parco dei Medici e via Laurentina poi sulla Cassia incolonnamenti tra loggiato e Tomba di Nerone sulla Flaminia Labaro a via dei Due Ponti incolonnamenti sono intero tratto Urbano della A24L’Aquila verso la tangenziale est in direzione del grasso ...