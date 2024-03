Tra Cirio e Pentenero M5s alla ricerca del suo candidato in Piemonte 

Leggi tutta la notizia su nuovasocieta

(Di martedì 19 marzo 2024) Il nome di Gianna, indicata dal Partito Democratico come la candidata da opporre al governatore uscente Alberto, riguida della Regione, avrebbe chiuso ogni spiraglio all’asse tra Dem e Movimento 5 Stelle che in Sardegna ha funzionato, ma in Abruzzo no.Il condizionale è d’obbligo, visto che non sono pochi quelli che sono pronti a scommettere che la mossanon sia in realtà la fine, ma il tentativo di prendere ancora tempo e vedere come va a finire in Basilicata e proporre in zona Cesarini un nome della società civile, con tanto di passo a lato della neocandidata, per il bene dell’unità giallorossa.In effetti Pd e M5s da queste parti prima di prendere certe decisioni, o meglio, certe ‘non decisioni’, sono rimastifinestra a vedere cosa ...